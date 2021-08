Brave and beautiful anticipazioni 2 agosto 2021: Tahsin tende una trappola a Cesur (Di domenica 1 agosto 2021) Brave and beautiful torna domani, lunedì 2 agosto 2021 alle 14:45 su Canale 5, con una nuova puntata: Tahsin ha capito molto sul passato di Cesur e gli tende una trappola. Brave and beautiful torna con la puntata di lunedì 2 agosto 2021 su Canale 5 alle 14:45. Nelle anticipazioni Tahsin, che nutre diversi sospetti su Cesur, gli tende una trappola. Tahsin va a trovare Suhan a Istanbul e le ... Leggi su movieplayer (Di domenica 1 agosto 2021)andtorna domani, lunedì 2alle 14:45 su Canale 5, con una nuova puntata:ha capito molto sul passato die gliunaandtorna con la puntata di lunedì 2su Canale 5 alle 14:45. Nelle, che nutre diversi sospetti su, gliunava a trovare Suhan a Istanbul e le ...

Advertising

nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Ecco il riassunto e le reazioni social all'episodio di ieri di Brave and Beautiful, in onda su #Canale5 e in streaming su… - POPCORNTVit : 'Brave and Beautiful', le anticipazioni del 2 agosto: l'errore di Cesur - CIAfra73 : SerieTivu: #BraveAndBeautiful settimana dal 2 al 6 agosto 2021 di #CesurVeGüzel · SUHAN SCOPRE LA VERA IDENTITÀ ... - infoitcultura : Anticipazioni Brave and Beautiful, spoiler dal 2 al 6 agosto: Cesur è arrestato - PTurche : RT @redazionetvsoap: Una scomoda scoperta... #Braveandbeautiful #anticipazioni -