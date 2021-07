M5S a Salerno, parlamentari con Elisabetta Barone e simbolo (Di sabato 31 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoOra è ufficiale: i parlamentari salernitani del Movimento Cinque Stelle Angelo Tofalo, Andrea Cioffi e Nicola Provenza saranno al fianco di Elisabetta Barone nelle elezioni amministrative a Salerno per le quali la dirigente scolastica sarà candidata a sindaco con diverse liste civiche. Ma ci sarà anche il simbolo del movimento come hanno annunciato i tre parlamentari che hanno voluto fare questa mattina una conferenza stampa per chiarire la loro posizione, dopo l’incontro nel quale nei giorni scorsi gli attivisti del Meet Up hanno invece ribadito una scelta ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 31 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoOra è ufficiale: isalernitani del Movimento Cinque Stelle Angelo Tofalo, Andrea Cioffi e Nicola Provenza saranno al fianco dinelle elezioni amministrative aper le quali la dirigente scolastica sarà candidata a sindaco con diverse liste civiche. Ma ci sarà anche ildel movimento come hanno annunciato i treche hanno voluto fare questa mattina una conferenza stampa per chiarire la loro posizione, dopo l’incontro nel quale nei giorni scorsi gli attivisti del Meet Up hanno invece ribadito una scelta ...

Advertising

anteprima24 : ** #M5S a ##Salerno, parlamentari con Elisabetta Barone e simbolo ** - AgenPolitica : SALERNO. IL M5S SOSTIENE ELISABETTA BARONE: ACCORDO CON AZIONE DI CALENDA - salerno_vince : RT @HSkelsen: Il #PD è vergognoso. Il #M5S non ne parliamo, visto che accoglie persone capaci di tali esternazioni. E #Zingaretti si limita… - fainformazione : Chi ha spento il fuoco degli entusiasti 5 Stelle a Salerno non può credere oggi di emergere dalla pozzanghera d'acq… - fainfopolitica : Chi ha spento il fuoco degli entusiasti 5 Stelle a Salerno non può credere oggi di emergere dalla pozzanghera d'acq… -