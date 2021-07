In parlamento non voteremo il colpo di spugna (Di sabato 31 luglio 2021) A meno di un auspicabile ripensamento dell’ultimo minuto nell’ambito della riforma sulla Giustizia, i delitti ambientali non rientreranno tra i reati gravi e per cui non saranno previsti termini che ne determinino l’improcedibilità. Sarebbe una scelta grave. La storia del nostro Paese è segnata da disastri ambientali che soltanto dopo l’introduzione nel Codice penale del delitto 452 quater sono oggi al centro di processi. Oggi siamo sgomenti perché dopo tanti anni di battaglie, a meno di un auspicabile ripensamento dell’ultimo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 31 luglio 2021) A meno di un auspicabile ripensamento dell’ultimo minuto nell’ambito della riforma sulla Giustizia, i delitti ambientali non rientreranno tra i reati gravi e per cui non saranno previsti termini che ne determinino l’improcedibilità. Sarebbe una scelta grave. La storia del nostro Paese è segnata da disastri ambientali che soltanto dopo l’introduzione nel Codice penale del delitto 452 quater sono oggi al centro di processi. Oggi siamo sgomenti perché dopo tanti anni di battaglie, a meno di un auspicabile ripensamento dell’ultimo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

borghi_claudio : Qui in troppi credono ancora che il Parlamento non funzioni a votazioni ma a volontà, a intensità, a profondità, a… - borghi_claudio : @Ruvido11 Ma certo. Viene qui lei ad abolirlo se in parlamento l'80% lo volesse? Per cosa vi dico di venire in piaz… - CarloCalenda : Penso sia giusto che @EnricoLetta, che è il segretario di un grande partito, stia in Parlamento. Ma devo dire che s… - Poesia31464296 : @matteorenzi No stai sereno nessuno ti odia. Non vogliamo solo che tu faccia parte del parlamento e non percepisca… - IrisBlue2021 : @Xandarmm @PercheCazzo Ascolta i Referendum si fanno proprio per cambiare delle leggi che non si possono cambiare i… -