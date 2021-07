Vaccino | Rezza | “Terza dose? Probabile per le persone più fragili e immunodepresse ma non abbiamo ancora deciso quando”

(Di venerdì 30 luglio 2021) “Probabilmente lepotranno essere rivaccinate con un richiamo, un’unica, e c’è anche il Cts che si è espresso in questo senso. Per quanto riguarda le altre, ie lepiù anziane per arrivare agli operatori sanitari, c’è una discussione anche in ambito europeo enon si è arrivati a una decisione”. A fare il punto è stato il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni, rispondendo a una domanda durantela conferenza stampa sui dati del monitoraggio Covid-19. “Gli studi ...

commenta 'Non si sa ancora se, in caso di terza dose, sarà necessario effettuarla con unadattato alle varianti'. Lo sostiene Gianni, direttore della Prevenzione del ministero della Salute. 'Di fatto le aziende stanno lavorando a vaccini adattati - precisa - . Al momento ...30 lug 16:33 Covid,: per 3/a dose si valuta uso vaccini adattati a varianti 'Non si sa ancora se nel caso della terza dose sarà necessario effettuarla con unadattato alle varianti. Di ...ROMA I parametri sono cambiati. Per cambiare il colore di una regione non si farà più riferimento all’indice dei contagi (Rt), ma ...In Italia la variante Delta del Covid ha sostituito la variante Alfa. Secondo l'Iss la prevalenza ,a luglio, era al 94.8%. Brusaferro: "Circolazione del virus è soprattutto nelle fasce di età tra i 10 ...