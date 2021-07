Madame Tussauds: ecco le statue delle Little Mix in onore del loro decennale (Di venerdì 30 luglio 2021) Al Madame Tussauds ci sono le Little Mix! Sono ben 10 anni che balliamo sulle note della girlband, come vola il tempo eh? Era infatti il 2011 quando si fecero conoscere ad una edizione di X Factor, unite niente meno che da Simon Cowell, papà degli One Direction. La presentazione delle statue al Madame Tussauds ha coinciso con il loro decimo anniversario di attività ed il set è un omaggio al loro videoclip Bounce Back del 2019. Secondo quanto riporta Billboard e ripreso da MTV, le ragazze hanno lavorato a stretto contatto con il ... Leggi su biccy (Di venerdì 30 luglio 2021) Alci sono leMix! Sono ben 10 anni che balliamo sulle note della girlband, come vola il tempo eh? Era infatti il 2011 quando si fecero conoscere ad una edizione di X Factor, unite niente meno che da Simon Cowell, papà degli One Direction. La presentazionealha coinciso con ildecimo anniversario di attività ed il set è un omaggio alvideoclip Bounce Back del 2019. Secondo quanto riporta Billboard e ripreso da MTV, le ragazze hanno lavorato a stretto contatto con il ...

