Altri 5 euro di sconto su Amazon tramite il servizio Hub (Di venerdì 30 luglio 2021) Amazon sta elargendo un nuovo buono sconto di 5 euro per spingere il servizio Amazon Hub. Si tratta di effettuare il primo ordine in assoluto programmando il ritiro presso un centro autorizzato. Amazon Hub consente, infatti, di ritirare la merce nei punti di ritiro convenzionati, che ricordiamo chiamarsi ‘Locker‘ o ‘Counter‘ (rispettando chiaramente gli orari di apertura dell’esercente che offre il servizio). Se siete soliti passare poco tempo a casa, ma avete urgenza di acquistare un prodotto su Amazon, questa è la soluzione che potrebbe fare al vostro ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 30 luglio 2021)sta elargendo un nuovo buonodi 5per spingere ilHub. Si tratta di effettuare il primo ordine in assoluto programmando il ritiro presso un centro autorizzato.Hub consente, infatti, di ritirare la merce nei punti di ritiro convenzionati, che ricordiamo chiamarsi ‘Locker‘ o ‘Counter‘ (rispettando chiaramente gli orari di apertura dell’esercente che offre il). Se siete soliti passare poco tempo a casa, ma avete urgenza di acquistare un prodotto su, questa è la soluzione che potrebbe fare al vostro ...

Advertising

ky_gaard : @eterocromia_ Come se poi fosse colpa loro se nell'ambiente girano milioni di euro. Per i calciatori il mantra è s… - GianlucaGranie3 : RT @ElioLannutti: @ilgiornale Gualtieri della genia del Pd: dal buco nero di 60 mld di euro Mps ai maggiordomi dell’Europa asserviti al Re… - PlanetR7_ : Altri 5 euro di sconto su Amazon tramite il servizio Hub - ElioLannutti : @ilgiornale Gualtieri della genia del Pd: dal buco nero di 60 mld di euro Mps ai maggiordomi dell’Europa asserviti… - _neatmonster : Mi piace il cinema in se ma odio il fatto che il mio godimenti del film dipende da se sono stronzi o meno gli altri… -