AirCar | l’auto che con un click diventa un aereo

(Di venerdì 30 luglio 2021) La macchina del futuro potrebbe essere volante. Almeno, il prototipolascia ben sperare. Si tratta, infatti, della prima auto che si trasforma in unnel giro di 15 secondi. Sviluppata dalla compagnia ingegneristica Klein Vision, a inizio estateè decollata dalla città di Nitra, in Slovacchia, per atterrare 75 chilometri più a ovest all’aeroporto di Bratislava. Si è trattato del suo primo volo interurbano durato circa 35 minuti a una velocità massima di 190 chilometri orari. Alla guida dellac’era Stefan Klein, l’uomo che ha inventato la macchina volante nonché Ceo della compagnia. Una volta ...