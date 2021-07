Plasma iperimmune e promesse infrante… (Di giovedì 29 luglio 2021) Due giorni fa avevo promesso sui social che, nei limiti del possibile, avrei evitato di trattare una determinata notizia per rispetto di chi ne è coinvolto. Mi tocca purtroppo venir meno a quanto avevo detto, mi tocca farlo perché sono troppe le testate che evidentemente non sanno di cosa parlano e hanno tirato fuori dichiarazioni completamente fuorvianti. Mi spiego, il 27 luglio tutti i giornali hanno riportato la notizia del suicidio di un medico che l’anno scorso aveva proposto una terapia, quella del Plasma iperimmune, come cura per la COVID-19. A me questa storia ha colpito molto e non avevo nessuna intenzione di trattarla, come hanno fatto in tanti ... Leggi su butac (Di giovedì 29 luglio 2021) Due giorni fa avevo promesso sui social che, nei limiti del possibile, avrei evitato di trattare una determinata notizia per rispetto di chi ne è coinvolto. Mi tocca purtroppo venir meno a quanto avevo detto, mi tocca farlo perché sono troppe le testate che evidentemente non sanno di cosa parlano e hanno tirato fuori dichiarazioni completamente fuorvianti. Mi spiego, il 27 luglio tutti i giornali hanno riportato la notizia del suicidio di un medico che l’anno scorso aveva proposto una terapia, quella del, come cura per la COVID-19. A me questa storia ha colpito molto e non avevo nessuna intenzione di trattarla, come hanno fatto in tanti ...

