Fortnite sta per ospitare Rift Tour, un concerto in game con 'una superstar da record'. Sarà Ariana Grande? (Di giovedì 29 luglio 2021) Fortnite ha confermato che ospiterà un'esperienza musicale di tre giorni con protagonista una "superstar da record" il prossimo fine settimana, dal 6 all'8 agosto. La notizia segue varie fughe di notizie le quali affermano che il gioco ospiterà la pop star Ariana Grande. L'evento, chiamato Rift Tour, sembra destinato a prendere il via quando l'attuale conto alla rovescia del gioco raggiungerà lo zero venerdì prossimo, 6 agosto. Epic games ha affermato che l'esperienza Sarà disponibile in orari diversi durante i tre giorni dell'evento.

