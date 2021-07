Tokio 2020 | altre due medaglie di bronzo | Federico Burdisso e il quattro senza

Leggi su ck12

(Di mercoledì 28 luglio 2021)Bussetti, nei 200 farfalla, e ilmaschile regalano all’Italiaduedi(Photo by Ronny Hartmann/Getty Images)Quattordicesima medaglia, ottava di, per l’Italia ai Giochi Olimpici di: a regalarla èche con un’eccellente prova ha conquistato unsperato ma non preventivato nei 200 farfalla. Il pavese ha nuotato ...