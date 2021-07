Retroscena di Luciano dopo la fine di Temptation Island E’ vero che sta con Manuela? Cosa hanno dichiarato i tentatori in una diretta Instagram

Leggi su funweek

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Ladie della storia trae Stefano ha sancito di fatto l’inizio della frequentazione trae il single. Alladella trasmissione infatti, i dueaffermato di vedersi e sono sembrati una vera coppia: i duesalutato Filippo Bisciglia tra coccole e baci. Leggi anche:– Stasera in tv,ultima puntata: colpi di scena per l’ultimo appuntamento Ma a far discutere sono proprio le rivelazioni fatte dai...