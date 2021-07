Olimpiadi | l' Italia di Montano è d' argento nella sciabola

Advertising

virginiaraggi : #FedericaPellegrini continua a regalarci emozioni. Complimenti per aver conquistato la quinta finale consecutiva ne… - LegaVolleyFem : ?????? ALTRA VITTORIA DELLE #AZZURRE! Le ragazze di #Mazzanti trovano la seconda vittoria in altrettante gare, 3-1 su… - Eurosport_IT : ???????? Gli inglesi invadono la corsia azzurra, ecco come l'Italia ha perso l'argento ???????? #Tokyo2020 |… - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | A #Tokyo2020 l'Italia è medaglia d'argento nella prova a squadre di sciabola maschile #ANSA - Fusillide : RT @repubblica: Sciabola a squadre, la Corea e' troppo forte: l'Italia e' argento -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Italia

TOKYO (Giappone) - Nella sciabola a squadre maschile l'di Montano (che ha sostituito Luigi Samele), Curatoli e Berré perde contro la Corea in finale e si mette al collo la medaglia d'argento. Gli azzurri non riescono a tenere in pedana il ritmo ...... in onda alle 21.25 su Rai 1 Il circolo degli anelli (Speciale quotidiano sulledi Tokyo ... in onda alle 21.20 su Canale 5 Chicago Fire (serie tv), in onda dalle 21.15 su1 Hunting ...Sesto argento per l'Italia, quarta medaglia nella scherma, quindicesima in totale per la spedizione azzurra dall'inizio dei giochi olimpici. Non solo, è anche la terza per un atleta laziale. Il second ...Scommesse Giochi Olimpici: quote, analisi, statistiche e consigli per le scommesse sula Pallanuoto del 29 luglio 2021.