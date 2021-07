MXGP | Infront Motorsport announces a double - header event in Turkey

(Di mercoledì 28 luglio 2021)Moto Racing has issued a press release to announce a significant change to the FIM MX World Championship calendar, with the series now set to visitfor two races , which will take place ...

Advertising

motosprint : #MXGP: Infront Motorsport annuncia il doppio Gran Premio della #Turchia -

Ultime Notizie dalla rete : MXGP Infront

Motosprint.it

Moto Racing has issued a press release to announce a significant change to the FIM MX World ... Afyonkarahisar is quite a new facility on thecalendar, having hosted just two rounds, in 2018 ...Moto Racing ha annunciato con un comunicato un significativo cambio del calendario del ... Afyonkarahisar è una tappa ancora abbastanza nuova del calendario, avendo ospitato due soli Gran ...Dopo la cancellazione dal calendario 2021 del Gran Premio di Svezia, l'organizzatore del Mondiale FIM di Motocross, Infront Motorsport annuncia il raddoppio della data turca ...Infront Moto Racing insieme a KTM AG e FIM Europe annunciano una partnership per l'istituzione del Campionato FIM Europe Junior e-Motocross che si svolgerà nei prossimi due anni: cinque round per pilo ...