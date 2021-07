Advertising

MediasetTgcom24 : Il presidente Macron in Polinesia: verità sui test nucleari #polinesia -

Ultime Notizie dalla rete : presidente Macron

Ilfrancese Emmanuelha chiesto 'verità' e 'trasparenza' sui test nucleari effettuati dalla Francia in Polinesia dal 1966 al 1996. 'Abbiamo un debito verso di voi', ha detto il ...Poi, il ritmo elvetico è crollato e ilfrancese Emmanuelha annunciato l'obbligo di immunizzarsi per il personale di ospedali, case di riposo e di cura. Di conseguenza, stando ai ...Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto "verità" e "trasparenza" sui test nucleari effettuati dalla Francia in Polinesia dal 1966 al 1996. "Abbiamo un debito verso di voi", ha detto il presi ...Parigi non avrebbe mai condotto gli esperimenti in Francia, ha ammesso il presidente. Ma non ha chiesto «perdono».