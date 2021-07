Gazzetta: il crollo della Biles non è fragilità ma umanità e merita il massimo rispetto (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Questa non è solo una storia di sport. Questa è una storia di vita”. Lo scrive la Gazzetta dello Sport a proposito di Simone Biles, fuori dalla finale di ginnastica artistica a squadre, ieri, per “problemi di testa”. L’atleta più forte e più coccolata è crollata all’improvviso. “E’ crollata. In modo inatteso, fragoroso. Sul proscenio più prestigioso, quello olimpico, davanti agli occhi del mondo. Dentro (all’Ariake Center) solo pochi privilegiati, fuori tutti gli altri, milioni. La più forte, la più attesa, la più coccolata, la più cliccata in un amen ha spento la luce e si è fatta da parte. Clic. Basta, non gioco più”. I segnali, scrive la rosea, c’erano ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Questa non è solo una storia di sport. Questa è una storia di vita”. Lo scrive ladello Sport a proposito di Simone, fuori dalla finale di ginnastica artistica a squadre, ieri, per “problemi di testa”. L’atleta più forte e più coccolata è crollata all’improvviso. “E’ crollata. In modo inatteso, fragoroso. Sul proscenio più prestigioso, quello olimpico, davanti agli occhi del mondo. Dentro (all’Ariake Center) solo pochi privilegiati, fuori tutti gli altri, milioni. La più forte, la più attesa, la più coccolata, la più cliccata in un amen ha spento la luce e si è fatta da parte. Clic. Basta, non gioco più”. I segnali, scrive la rosea, c’erano ...

Advertising

napolista : L’atleta è crollata per problemi di testa. Che qualcosa non andasse si era capito dal suo sfogo su Instagram e dall… - Flipboard_IT : Il crollo di #SimoneBiles a #Tokyo2020: 'Ho demoni nella testa, devo pensare alla mia salute'. Nell'Edizione della… - tizianacairati : Il crollo di Simone Biles: 'Ho dé moni nella testa, devo pensare alla mia salute' @Gazzetta_it ?? - PatoCornejo : RT @Gazzetta_it: Olimpiadi, nella ginnastica artistica a squadre oro russo, Usa argento (con dramma Biles), Italia quarta #Tokyo2020 https:… - paoloigna1 : Peccato per le nostre atlete a cui è sfuggito il podio #Tokyo2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta crollo Bonus matrimonio: un no secco agli sposi ...in concomitanza con il lockdown - che si mostra in tutta la sua impietosa gloria il crollo. Difatti,... Il decreto Sostegni bis è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale convertendolo in legge, fra i ...

Borsa: giù Milano ( - 0,8%) con banche e auto, vola Campari Male i semiconduttori, guardando Stm ( - 2,4%), con i tecnologici che nel Vecchio continente hanno visto una serie di tonfi, sulla scia della stretta hi - tech cinese e del crollo a Hong Kong. Giù ...

Osaka fuori dai Giochi, lacrime e silenzio: il Giappone perde un altro mito La Gazzetta dello Sport Fortissima e fragile: cosa vuol dire essere Simone Biles, la più grande ginnasta di sempre D’altronde, il documentario sulla vita della ginnasta statunitense uscito appena prima dei Giochi racchiude l’essenza della sfida atletica della 24enne: Biles vs Herself, Biles contro se stessa «Le ol ...

Borsa: giù Milano (-0,8%) con banche e auto, vola Campari MILANO, 27 LUG - Giornata di scarsa fiducia a Piazza Affari, che ha chiuso in perdita (-0,8%), in linea con le altre principali Borse europee e con l'andamento di Wall Street. I mercati sono rimasti i ...

...in concomitanza con il lockdown - che si mostra in tutta la sua impietosa gloria il. Difatti,... Il decreto Sostegni bis è stato pubblicato nellaUfficiale convertendolo in legge, fra i ...Male i semiconduttori, guardando Stm ( - 2,4%), con i tecnologici che nel Vecchio continente hanno visto una serie di tonfi, sulla scia della stretta hi - tech cinese e dela Hong Kong. Giù ...D’altronde, il documentario sulla vita della ginnasta statunitense uscito appena prima dei Giochi racchiude l’essenza della sfida atletica della 24enne: Biles vs Herself, Biles contro se stessa «Le ol ...MILANO, 27 LUG - Giornata di scarsa fiducia a Piazza Affari, che ha chiuso in perdita (-0,8%), in linea con le altre principali Borse europee e con l'andamento di Wall Street. I mercati sono rimasti i ...