Federica Pellegrini esce allo scoperto: “Matteo Giunta è il mio compagno di vita” (Di mercoledì 28 luglio 2021) La nuotatrice azzurra ufficializza la relazione con il suo allenatore: "Senza di lui avrei smesso qualche anno fa" Leggi su golssip (Di mercoledì 28 luglio 2021) La nuotatrice azzurra ufficializza la relazione con il suo allenatore: "Senza di lui avrei smesso qualche anno fa"

Advertising

ItaliaTeam_it : La quinta finale olimpica per Federica Pellegrini nei 200 sl. Immensa. ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi |… - ItaliaTeam_it : Finale nei 200 sl! Semplicemente FEDERICA PELLEGRINI! ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi | @FINOfficial_ | #Tokyo2020 - chetempochefa : Immensa Federica Pellegrini che conquista la sua quinta finale olimpica nei 200 sl su 5 partecipazioni. Unica donna… - icarusxfalls_ : RT @drunkofweasleys: Se il TG2 non smette di farmi vedere Federica Pellegrini in lacrime denuncio tutti, non posso frignare ogni ora per lo… - patriziadegioia : RT @matteorenzi: Federica Pellegrini è stata ed è una leggenda del nuoto. L’Italia deve solo dirle grazie. Buona vita Federica @mafaldina8… -