Street Fighter V è così rovinato dal lag che il pro player 'Punk' preferisce giocare a Guilty Gear Strive (Di martedì 27 luglio 2021) Questo fine settimana appena passato, Victor "Punk" Woodley si è qualificato alla Capcom Cup, l'importante evento dedicato alla competizione di Street Fighter V. Tuttavia il pro player ha affermato di non voler tornare a giocare a questo torneo. "Giocherò solo a Guilty Gear" ha dichiarato durante un'intervista con gli host del Capcom Pro Tour i quali sono rimasti a bocca aperta. "Questo è tutto. Non ho più nessun motivo per giocare a Street Fighter V". Punk ha aggiunto che sebbene ami il gioco di Capcom, ...

Street Fighter V ha un gioco competitivo 'instabile'? Il pro player 'Punk' preferisce giocare a Guilty Gear Questo fine settimana appena passato, Victor "Punk" Woodley si è qualificato alla Capcom Cup , l'importante evento dedicato alla competizione di Street Fighter V. Tuttavia il pro player ha affermato di non voler tornare a giocare a questo torneo. " Giocherò solo a Guilty Gear " ha dichiarato durante un'intervista con gli host del Capcom Pro ...

