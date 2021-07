Morto suicida De Donno | avviò la cura col plasma iperimmune

Advertising

Agenzia_Ansa : Morto suicida il medico De Donno, avviò la cura contro il Covid con il plasma iperimmune #ANSA - Corriere : Morto suicida De Donno, il medico del plasma iperimmune. «Un colpo duro l’addio alla su... - SoniaSamoggia : RT @perchetendenza: #DeDonno: Perché il primario di pneumatologia all'ospedale Carlo Poma di Mantova, noto per essere stato promotore della… - nicoletta_sarno : RT @Corriere: Morto suicida De Donno, il medico del plasma iperimmune. «Un colpo duro l’addio alla su... - annalisap1974 : RT @Corriere: Morto suicida De Donno, il medico del plasma iperimmune. «Un colpo duro l’addio alla sua cura» -

Ultime Notizie dalla rete : Morto suicida

Si è tolto la vita oggi pomeriggio Giuseppe De Donno, l'ex primario di pneumologia dell'ospedale Carlo Poma di Mantova che per primo l'anno scorso aveva iniziato la cure del Covid con le trasfusioni ...Lo pneumologo Giuseppe De Donno, noto per la sua battaglia a favore del plasma per contrastare il Covid, ènella sua casa a Mantova. Lo pneumologo Giuseppe De Donno , divenuto celebre per il suo attivismo a favore della terapia del plasma da impiegare per curare i pazienti contagiati dal ...Il medico era diventato noto, durante la pandemia, per la scoperta del plasma iperimmune come arma per combattere il Covid ...Terapia che ha diviso il mondo medico-scientifico. Ancora poco chiare le circostanze del suicidio e del ritrovamento del corpo nella casa dove l'ex primario abitava con la moglie e una figlia.