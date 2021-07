In rosso Piazza Affari e le altre Borse europee (Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) – Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei., con gli investitori che guardano alla riunione della Federal Reserve, questa settimana, e alle trimestrali dei big del tech. Gli addetti ai lavori aspettano anche l’aggiornamento delle stime del FMI sull’economia. Oggi è anche il giorno del rientro in Borsa di Carige il cui titolo, dopo due anni di stop, per ora non fa prezzo. Sul mercato valutario, lieve calo dell’Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,178. L’Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.795,9 dollari l’oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) – Tutti negativi gli indici die degli altri principali listini europei., con gli investitori che guardano alla riunione della Federal Reserve, questa settimana, e alle trimestrali dei big del tech. Gli addetti ai lavori aspettano anche l’aggiornamento delle stime del FMI sull’economia. Oggi è anche il giorno del rientro in Borsa di Carige il cui titolo, dopo due anni di stop, per ora non fa prezzo. Sul mercato valutario, lieve calo dell’Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,178. L’Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.795,9 dollari l’oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si ...

In rosso Piazza Affari e le altre Borse europee

