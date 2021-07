“7 ore di intervento” Il volto di Canale 5 e la lotta contro il cancro | “Non smetto di sorridere”

Leggi su tuttivip

(Di martedì 27 luglio 2021) Poche settimane fa Luisa Anna Monti ha dato un tristissimo ed inatteso annuncio ai suoi fan, raccolti durante la partecipazione a Uomini e Donne (trono over). Proprio quando stava progettando i fiori d’arancio col suo compagno, suo corteggiatore nello show di Maria De Filippi, a seguito di alcuni esami di routine ha scoperto di avere non uno solo, ma addirittura due tumori. Una notizia sconvolgente per il pubblico di Uomini e Donne. Luisa Anna Monti aveva spiegato che presto avrebbe affrontato una operazione per cominciare il lungo percorso verso la guarigione. La dama, come aveva spiegato, ha un carcinoma benigno alle ovaie e uno maligno al seno. Ed è per quest’ultimo problema che si è ...