Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2021 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 luglio 2021)DEL 26 LUGLIOORE 17.20 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE VALERIA VERNINI APRIAMO CON IL RACCORDO, IN ESTERNA INCOLONNAMENTI TRAFIUMICINO E LAURENTINA A CAUSA DI UN MEZZO PESANTE IN FIAMME, SI TRANSITA SU CORSIA CENTRALE E SORPASSO MENTRE IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO ALTEZZA FLAMINIA E A SEGUIRE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA DIRAMAZIOENSUD TRA TORRENOVA E RACCORDO DIREZIONEMENTRE SU VIA PONTINA SI STA IN CODA TRA CASTEL ...