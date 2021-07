Tunisia, dalla rivoluzione al quasi golpe: così muore una speranza (Di lunedì 26 luglio 2021) Il malessere sociale si è trasformato in rabbia. La rabbia in rivolta. La rivolta in un frontale politico e istituzionale che rischia di sfociare in un bagno di sangue. Tunisia in fiamme Le decisioni ... Leggi su globalist (Di lunedì 26 luglio 2021) Il malessere sociale si è trasformato in rabbia. La rabbia in rivolta. La rivolta in un frontale politico e istituzionale che rischia di sfociare in un bagno di sangue.in fiamme Le decisioni ...

Advertising

ilpost : In Tunisia c’è la peggiore crisi politica dalla primavera araba - ispionline : La #Tunisia è passata dalla gioia per l’inaspettato oro alle #Olimpiadi alle proteste in piazza in poche ore: il pr… - MonEleonora : RT @FocusonafricaIt: BREAKING NEWS - Il presidente tunisino #KaisSaied ha congelato l’attività del Parlamento e rimosso il premier #Mechich… - GIUSY09829321 : @SsakkoSilvia Io è un po' che sto' dicendo che la lamorgese a ha fatto arrivare i tunisini algerini x fame , e ha p… - globalistIT : -