Tokyo 2020 | tennis | programma | orari e ordine di gioco di martedì 27 luglio con Giorgi

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco della giornata di martedì 27 luglio del torneo di tennis valevole per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. In campo per gli azzurri ci sarà l'ottima Camila Giorgi che, dopo gli importanti successi nei primi due turni, va a caccia dei quarti di finale contro la ceca Karolina Pliskova. Sul centrale, invece, apriranno lo statunitense Francis Tiafoe e il greco Stefanos Tsitsipas.

