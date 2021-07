Tokyo 2020 | le gare in programma oggi e domani | gli orari

Advertising

Eurosport_IT : Hanno 14 e 13 anni e sono rispettivamente oro e argento nello street skateboard di Tokyo 2020 ?????? Momiji Nishiya e… - Eurosport_IT : DIANA BACOSI È UN CECCHINO, ARGENTOOO ?????? La azzurra chiude con un incredibile 55/60, ad una sola lunghezza dalla… - Eurosport_IT : MARTINENGHI DI BRONZO, BRAVISSIMO NICOLÒ ?????? L'azzurro chiude i 100 rana alle spalle dell'imbattibile Peaty e di K… - _LordN : En plein di medaglie per l’Italia ai giochi olimpici di Tokyo 2020 ?????? Oro argento e bronzo per i ragazzi di Tempt… - SpazioCiclismo : VIDEO: Tokyo 2020, Niek Kimmann (BMX) cade in allenamento dopo lo scontro con un giudice di gara… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

" In semifinale ma con enorme sofferenza. Federica Pellegrini avanza nei 200 stile libero ai Giochi Olimpici di: passaggio del turno con 15esimo tempo per lei, 1'5733. E' stata una gara "molto faticosa da subito, mi è sembrato di entrare in gara molto rallentata e di fare più fatica di quanto stavo ..., ecco il programma di domani delle Olimpiadi in Giappone. Gli azzurri in gara che possono prendere una medaglia Senza tregua. Senza respiro. Giusto così. Le Olimpiadi non danno la ...L'allenatore della squadra di basket maschile spagnola Sergio Scariolo ha inveito contro gli organizzatori di Tokyo 2020 dopo che la sua squadra è stata costretta ad aspettare ...Tokyo 2020: le gare in programma oggi e domani alle Olimpiadi in Giappone: tutte le finali data e orario 27 e 28 luglio 2021. Le info ...