Retroscena TPI – Giustizia, Di Maio e Letta obbediscono a Draghi: Conte avrà un contentino e darà l'ok alla riforma (Di lunedì 26 luglio 2021) Dietro le quinte della politica, in queste ore si sta consumando una guerra fratricida sulla Giustizia che sta attraversando almeno due forze politiche: il M5S ed il Pd. Gli effetti più visibili sono quelli che riguardano il movimento di Giuseppe Conte e Beppe Grillo, dove l'ex presidente del Consiglio è costretto a continui "stop and go" causati dal rapporto difficile, per usare un eufemismo, con l'ala governista guidata dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Il titolare della Farnesina è in effetti nel mirino della componente radicale, dalla ministra Fabiana Dadone (Politiche giovanili) al direttore del Fatto ...

