C’E’ UN ALTRO ABRUZZO FUORI DELL’ABRUZZO (Di lunedì 26 luglio 2021) L’Aquila, Palazzo dell’Emiciclo, sede del Consiglio Regionale d’ABRUZZO.C’è un ALTRO ABRUZZO FUORI dall’ABRUZZO, più grande di quello dentro i confini. Le stime più attendibili l’attestano certamente al di sopra del milione e trecentomila, dunque più degli abruzzesi che vivono nella regione. Gente che ha conosciuto, insieme agli italiani delle altre regioni, la più grande diaspora della storia dell’umanità. Perché tale è stata l’emigrazione italiana dall’Unità d’Italia, nel 1861, fino agli anni Settanta del secolo scorso, quando le uscite migratorie dal Paese andarono affievolendosi nei numeri. ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 26 luglio 2021) L’Aquila, Palazzo dell’Emiciclo, sede del Consiglio Regionale d’.C’è undall’, più grande di quello dentro i confini. Le stime più attendibili l’attestano certamente al di sopra del milione e trecentomila, dunque più degli abruzzesi che vivono nella regione. Gente che ha conosciuto, insieme agli italiani delle altre regioni, la più grande diaspora della storia dell’umanità. Perché tale è stata l’emigrazione italiana dall’Unità d’Italia, nel 1861, fino agli anni Settanta del secolo scorso, quando le uscite migratorie dal Paese andarono affievolendosi nei numeri. ...

