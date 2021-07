Vaccini, le iniettarono sei dosi: resto pro vax ma non mi danno il Green pass (Di domenica 25 luglio 2021) commenta Le hanno iniettato sei dosi di vaccino Pfizer il 9 maggio all'ospedale Noa di Massa e da allora vive con paura e con i sintomi di un generale malessere ma, dice 'non sarò mai una no vax. Anzi,... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 25 luglio 2021) commenta Le hanno iniettato seidi vaccino Pfizer il 9 maggio all'ospedale Noa di Massa e da allora vive con paura e con i sintomi di un generale malessere ma, dice 'non sarò mai una no vax. Anzi,...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini iniettarono Vaccini, le iniettarono sei dosi: resto pro vax ma non mi danno il Green pass commenta Le hanno iniettato sei dosi di vaccino Pfizer il 9 maggio all'ospedale Noa di Massa e da allora vive con paura e con i sintomi di un generale malessere ma, dice 'non sarò mai una no vax. Anzi,...

Covid, migliaia di brasiliani in piazza contro Bolsonaro: scontri in diverse città Decine di migliaia di brasiliani sono scesi di nuovo in piazza ieri in centinaia di località del Paese per chiedere l'impeachment del presidente Jair Bolsonaro per la sua gestione della crisi sanitari ...

Vaccini, le iniettarono sei dosi: resto pro vax ma non mi danno il Green pass Virginia Grilli, sei dosi di vaccino Pfizer il 9 maggio all'ospedale Noa di Massa: da allora vive nel terrore degli effetti collaterali ...

commenta Le hanno iniettato sei dosi di vaccino Pfizer il 9 maggio all'ospedale Noa di Massa e da allora vive con paura e con i sintomi di un generale malessere ma, dice 'non sarò mai una no vax. Anzi,...Decine di migliaia di brasiliani sono scesi di nuovo in piazza ieri in centinaia di località del Paese per chiedere l'impeachment del presidente Jair Bolsonaro per la sua gestione della crisi sanitari ...Virginia Grilli, sei dosi di vaccino Pfizer il 9 maggio all'ospedale Noa di Massa: da allora vive nel terrore degli effetti collaterali ...