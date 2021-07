UFC on ESPN 27 – TJ Dillashaw torna a vincere! (Di domenica 25 luglio 2021) UFC on ESPN 27 – Dall’UFC Apex di Las Vegas, serata di arti marziali molto divertente. Tante finalizzazioni, sorprese ed incontri conclusi da discutibili decisioni dei giudici. Proprio come nel main event dove TJ Dillashaw dopo cinque round di alto livello e intensità vince per decisione non unanime contro Cory Sandhagen. Nel co main event fuochi d’artificio tra Raulian Paiva e Kyler Phillips in uno scontro da guardare e riguardare per capire come Paiva sia riuscito alla fine a spuntarla, con una decisione maggioritaria dei giudici. Negli altri incontri Darren Elkins, Adrian Yanez, Nassourdine Imavov e Julio Arce si fanno riconoscere per dei TKO ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 25 luglio 2021) UFC on27 – Dall’UFC Apex di Las Vegas, serata di arti marziali molto divertente. Tante finalizzazioni, sorprese ed incontri conclusi da discutibili decisioni dei giudici. Proprio come nel main event dove TJdopo cinque round di alto livello e intensità vince per decisione non unanime contro Cory Sandhagen. Nel co main event fuochi d’artificio tra Raulian Paiva e Kyler Phillips in uno scontro da guardare e riguardare per capire come Paiva sia riuscito alla fine a spuntarla, con una decisione maggioritaria dei giudici. Negli altri incontri Darren Elkins, Adrian Yanez, Nassourdine Imavov e Julio Arce si fanno riconoscere per dei TKO ...

