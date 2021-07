Settingiano Morto Vittorio Paone | ventenne vittima di un incidente in moto

(Di sabato 24 luglio 2021) Tragedia della strada nel Catanzarese. Nell’impatto tra un’auto e una, avvenuto in prossimità della galleria di Copanello, lungo la strada statale 106 jonica, è. Il ragazzo di 28 anni diè spirato durante il trasporto con l’ambulanza in ospedale. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri di Soverato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, le forze dell’ordine e il personale dell’Anas.

