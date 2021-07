Replaced | da Batman a Uncharted | prestigiose influenze per l' action game 2 5D

Leggi su eurogamer

(Di sabato 24 luglio 2021)è una delle future esclusive console di Xbox e benché si tratti di una produzione indie, è considerato da molti il titolo più importante e spettacolare mostrato durante l'E3 2021. Si tratta, per chi non se lo ricordasse, di unbidimensionale, 2.5D, realizzato con sprite pixellosi ad alta fluidità e un sistema d'illuminazione dinamico che lo rende una vera gioia per gli occhi. Durante un'intervista concessa a Twinfinite, gli sviluppatori di Sad Cat Studios ne hanno approfittato per discutere die, soprattutto, citare le principali fonti d'ispirazione che hanno contribuito alla formazione di ...