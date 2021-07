Nonno Angelo si laurea per la terza volta a 89 anni: “Non è mai troppo tardi” (Di sabato 24 luglio 2021) All’Università di Palermo, Angelo Censoplano conquista un nuovo record e si laurea per la terza volta. Il neodottore siciliano ha conseguito la laurea magistrale in “Compliance, Sviluppo aziendale e prevenzione del crimine” presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali (Dems) all’età di 89 anni. Censoplano ha discusso la tesi dal titolo “Tutela ambientale e gestione dei rifiuti”, di cui è relatrice la professoressa Gabriella Marcatajo, docente del Dems. “Al dottor Censoplano vanno le più affettuose e sentite congratulazioni da parte mia e di tutta la nostra ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 24 luglio 2021) All’Università di Palermo,Censoplano conquista un nuovo record e siper la. Il neodottore siciliano ha conseguito lamagistrale in “Compliance, Sviluppo aziendale e prevenzione del crimine” presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali (Dems) all’età di 89. Censoplano ha discusso la tesi dal titolo “Tutela ambientale e gestione dei rifiuti”, di cui è relatrice la professoressa Gabriella Marcatajo, docente del Dems. “Al dottor Censoplano vanno le più affettuose e sentite congratulazioni da parte mia e di tutta la nostra ...

