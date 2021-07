Neppure Draghi si fida del green pass (Di venerdì 23 luglio 2021) Zuppa di Porro. Draghi dà un colpetto a Salvini sul green pass e uno a Conte sulla giustizia. Tutto sul pass verde. ma il titolo più azzeccato è quello di Bechis: Draghi non si fida del green pass. In effetti chiede ai giornalisti in conferenza stampa il tampone negativo. Annamo bene. Mattarella tentato dal bis, per Scafi no, per Capezzone sì. Assessore leghista sbranato, oggi il Corsera cambia foto sul povero marocchino e toglie quella di ieri, da clochard, e mette quella più funzionale ben vestito. La bce continua con i tassi bassi, Franco continua su ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 23 luglio 2021) Zuppa di Porro.dà un colpetto a Salvini sule uno a Conte sulla giustizia. Tutto sulverde. ma il titolo più azzeccato è quello di Bechis:non sidel. In effetti chiede ai giornalisti in conferenza stampa il tampone negativo. Annamo bene. Mattarella tentato dal bis, per Scafi no, per Capezzone sì. Assessore leghista sbranato, oggi il Corsera cambia foto sul povero marocchino e toglie quella di ieri, da clochard, e mette quella più funzionale ben vestito. La bce continua con i tassi bassi, Franco continua su ...

Ultime Notizie dalla rete : Neppure Draghi BoJo e i trattati scritti sull'acqua ... sotto la guida di Mario Draghi, per evitare che l'eurozona implodesse nel caos . I leader politici,... Ancora: Londra non accetta quello che ha sottoscritto neppure in merito agli aiuti di Stato. ...

Fiducia sul processo penale se non ci sarà l'accordo Il premier Mario Draghi, nella conferenza stampa al termine del consiglio, ha chiarito il senso della richiesta, invitando a non considerarla una minaccia, neppure alla vigilia del semestre bianco: "...

Green pass, per cosa sarà obbligatorio e le nuove regole da seguire Come funziona il Green pass. La certificazione contiene un Qr Code con le informazioni essenziali. Anche in Italia sarà obbligatorio il green pass per muoversi liberamente e continuare a praticare div ...

