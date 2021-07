Il pentimento dei no vax che finiscono in ospedale: “Non eravamo informati” (Di venerdì 23 luglio 2021) “Ci dispiace, non eravamo informati”: a raccontare il pentimento dei no vax che finiscono in ospedale, spesso nei reparti di terapia intensiva, sono alcuni dei medici che ogni giorni si ritrovano a curare coloro che deliberatamente hanno deciso di non vaccinarsi contro il Covid-19. Intervistato da Il Messaggero, Massimo Antonelli, direttore del dipartimento di Anestesia e rianimazione del Policlinico Gemelli di Roma, dichiara: “I pazienti che ho avuto in cura e che si sono dichiarati non vaccinati si sono mostrati dispiaciuti del loro atteggiamento precedente, ed erano pentiti di non essersi vaccinati o ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 luglio 2021) “Ci dispiace, non”: a raccontare ildei no vax chein, spesso nei reparti di terapia intensiva, sono alcuni dei medici che ogni giorni si ritrovano a curare coloro che deliberatamente hanno deciso di non vaccinarsi contro il Covid-19. Intervistato da Il Messaggero, Massimo Antonelli, direttore del dipartimento di Anestesia e rianimazione del Policlinico Gemelli di Roma, dichiara: “I pazienti che ho avuto in cura e che si sono dichiarati non vaccinati si sono mostrati dispiaciuti del loro atteggiamento precedente, ed erano pentiti di non essersi vaccinati o ...

