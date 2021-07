(Di venerdì 23 luglio 2021) C'è una grande notizia per gli appassionati: l'estiva delcontro la Pro, che si terrà in data 24 luglio alle 17:30, sarà visibile anche su Sky Sport. Per chi dispone dell'accesso al pacchetto Sky Calcio, il match verrà trasmesso gratuitamente su Sky Sport Football (canale 203). Una novità che fa felici i tifosi che non hanno potuto raggiungere la squadra nel ritiro di Dimaro-Folgarida.

Advertising

sscnapoli : ?? Lo staff tecnico di Mister Spalletti ?? - sscnapoli : ?? #Spalletti “Voglio un Napoli che sappia sempre sorprendere” ?? - sscnapoli : ?? #Spalletti “Vorrei un Napoli che crei delle sorprese. Nella fase di possesso dobbiamo fare sempre qualcosa in più… - Spazio_Napoli : Il Napoli di Spalletti debutta in TV: dove vedere l'amichevole con la Pro Vercelli - MondoNapoli : FOTO MN - Mentre il Napoli si allena, Spalletti a colloquio con Giuntoli a bordocampo - -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Spalletti

E comunque ilnon vuole privarsi di Petagna, consta bene.'Calciomercato, il Chelsea continua a sparare alto per Emerson Palmieri: ecco la strategia del club azzurro. Ilcontinua a lavorare nel ritiro di Dimaro agli ordini di. Il tecnico attende il rientro di tutti i nazionali per completare il gruppo e intanto attende novità sul fronte mercato. La ...Come si evince dalle foto scattate dai nostri inviati a Dimaro, mentre il Napoli è alla presa con la seduta di allenamento mattutina Luciano Spalletti è a colloquio con il ds azzurro, Cristiano Giunto ...Amici di MondoNapoli, stiamo seguendo in diretta l’allenamento del Napoli di Spalletti, allenamento molto importante in quanto preparativo del secondo test amichevole di domani. Oltre al live, qui pot ...