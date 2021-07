Alex Zanardi | chiuse le indagini sull’incidente | la decisione del gip

Advertising

repubblica : Incidente Alex Zanardi, il gip di Siena archivia il camionista: 'Nessuna responsabilità' - blogsicilia : #23luglio #zanardi #alexzanardi #siena Incidente Alex Zanardi, l'autista non ha colpe, archiviata l'inchiesta -… - iISud24 : Incidente ad Alex Zanardi, il gip archivia l’inchiesta: nessuna responsabilità dell’autista #23luglio #zanardi… - peterkama : Incidente Alex Zanardi, il Gip archivia: il camionista non ha colpa - Nutizieri : Incidente Alex Zanardi, assolto il camionista: nessuna responsabilità colposa -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Zanardi

Nessun responsabilità colposa può essere attribuita all'autista che il 19 giugno 2020 era alla guida del camion con cui si scontrò l'ex pilota di Formula 1 e campione paralimpicomentre con la sua handbike percorreva la strada provinciale 146 tra San Quirico d'Orcia e Pienza, in provincia di Siena, in occasione della staffetta di solidarietà 'Obiettivo Tricolore' ...Così la famiglia di, secondo quanto risulta all'Adnkronos, ha appreso la decisione del gip del Tribunale di Siena che ha disposto l'archiviazione per il camionista Marco Ciacci, alla ...11:34Etna in Scena, per turisti e residenti anche la possibilità di vaccinarsi senza prenotazione 11:33Boom di ricoveri per Covid19 a Ribera, quasi satura la nuova terapia intensiva, “Sono pazienti ...Unico indagato era il conducente del camion contro cui andò a urtare il campione paralimpico, quando con la sua handbike si trovava tra Pienza e San Quirico. Accuse archiviate dal gip di Siena ...