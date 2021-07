(Di giovedì 22 luglio 2021) Sul sito deldell’Istruzione sono disponibili i primirelativi agli Esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado. Anche per il, a seguito dell’emergenza sanitaria, è stata mantenuta una sola prova, quella orale. L'articolo .

Advertising

DSantanche : Quando si parla di chiusure a cuor leggero e di lasciare gli studenti a casa si gioca sulla loro pelle. I maturandi… - orizzontescuola : Maturità 2021: più di 15 mila studenti con lode, ammesso il 96% dei frequentanti. I dati del Ministero - fisco24_info : Scuola,il 22 giugno 2022 la prima prova scritta della maturità: Lo stabilisce una ordinanza ministeriale - zazoomblog : Maturità 2022 la prima prova scritta fissata per mercoledì 22 giugno alle 8.30 - #Maturità #prima #prova #scritta - Digi_TO : Tra dibattiti di #banchiconlerotelle, didattica a #distanza e #quarantena, si è concluso quest'anno scolastico comp… -

Ultime Notizie dalla rete : Maturità 2021

... frutto di grandee capacità di gestione. Alle sue spalle è il finlandese di Target ... Tra Brigliadori e Baldan ci sono solamente 31 punti e la battaglia per il titolosi prospetta molto ...E' previsto per il 22 giugno 2022 l'esame dia conclusione dell'anno scolastico/22 . E' quanto scritto nall'Ordinanza sul calendario delle festività e degli esami per l'anno scolastico/2022 del ministero dell'Istruzione, a ...