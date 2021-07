Che tempo fa di notte su Venere? (Di giovedì 22 luglio 2021) Generalmente, l'assenza di luce solare rende difficile l'imaging ma ora i ricercatori hanno escogitato un modo per utilizzare i sensori infrarossi a bordo della sonda giapponese Akatsuki per rivelare i primi dettagli del tempo notturno di Venere. Il metodo potrebbe essere utilizzato anche per studiare altri pianeti, inclusa la Terra o Marte o i giganti gassosi. Leggi su aliveuniverse.today (Di giovedì 22 luglio 2021) Generalmente, l'assenza di luce solare rende difficile l'imaging ma ora i ricercatori hanno escogitato un modo per utilizzare i sensori infrarossi a bordo della sonda giapponese Akatsuki per rivelare i primi dettagli delnotturno di. Il metodo potrebbe essere utilizzato anche per studiare altri pianeti, inclusa la Terra o Marte o i giganti gassosi.

