Cava de’ Tirreni, 61enne arrestato dopo un folle inseguimento (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 21 luglio, il personale della Polizia municipale in servizio al centro storico è intervenuto per evitare che l’incomprensibile comportamento del sessantunenne A. A. di Pagani, potesse causare seri danni a persone e cose lungo corso Umberto I. Per ragioni inspiegabili, A.A., intorno alle 18, a bordo di una Lancia Ypsilon, si è immesso contromano da piazza San Francesco lungo il borgo Scacciaventi, collidendo un’altra auto proveniente in senso contrario all’altezza della mediateca ed investendo fortunatamente in maniera lieve la conducente che intanto era scesa dal veicolo. ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutide’(Sa) – Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 21 luglio, il personale della Polizia municipale in servizio al centro storico è intervenuto per evitare che l’incomprensibile comportamento del sessantunenne A. A. di Pagani, potesse causare seri danni a persone e cose lungo corso Umberto I. Per ragioni inspiegabili, A.A., intorno alle 18, a bordo di una Lancia Ypsilon, si è immesso contromano da piazza San Francesco lungo il borgo Scacciaventi, collidendo un’altra auto proveniente in senso contrario all’altezza della mediateca ed investendo fortunatamente in maniera lieve la conducente che intanto era scesa dal veicolo. ...

anteprima24 : ** Cava de' Tirreni, 61enne arrestato dopo un folle #Inseguimento ** - TrafficoA : A3 - Cava de' Tirreni - Coda A3 napoli-Salerno Coda in uscita a Cava de' Tirreni provenendo da Salerno per traffico intenso sul... - artesfabbricad1 : CAVA DE’ TIRRENI (SA) RIFIUTI SPECIALI STOCCATI ILLEGALMENTE: SEQUESTRI E DENUNCE - Ulisseonline : CAVA DE' TIRRENI, IL METEO di ULISSE Temperature in aumento - - TrafficoA : A3 - Cava de' Tirreni-Salerno - Tratto Chiuso A3 napoli-Salerno Tratto Chiuso tra Cava de' Tirreni e Salerno fino alle 06:00 de... -

Ultime Notizie dalla rete : Cava de’ Imprenditore arrestato a Nocera, anche abusi sessuali nei suoi supermercati - L'amministratore della società 365: IlCorrierino.com