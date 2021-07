Wacker Innsbruck-Genoa oggi in tv | data | orario e diretta streaming Amichevole 2021

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Il, dopo aver il successo nella sua primastagionale contro lo Stubai, si prepara ad affrontare il. Gli uomini guidati da Davide Ballardini vogliono riprendere da dove avevano lasciato lo scorso campionato, cercando di arrivare pronti alla prima giornata di Serie A/2022 contro l’Inter. L’contro gli austriaci è in programma nella giornata odierna di mercoledì 21 luglio alle ore 17:00; con ogni probabilità non ci sarà copertura televisiva, ma Sportface.it fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale attraverso una...

Domani secondo test amichevole, avversario il Wacker Innsbruck

Avversario sarà ilformazione che milita nella serie B austriaca. Previsto per sabato prossimo invece il terzo test per Criscito e compagni che affronteranno ad Orleans il Paris ...Domani pomeriggio test colDopo la passerella con i dilettanti del Fc Stubai (5-0), sotto con il secondo test stagionale. Per un collaudo più impegnativo. Mercoledì lo stadio della Sportplatz di Neustift ospita l’amichevole con ...Un intenso allenamento sul campo di Neustift ha caratterizzato la giornata odierna in casa Genoa. La preparazione estiva va avanti tutto sommato senza grandi problemi. Un giorno e ...