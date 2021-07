Ciclismo, Vincenzo Nibali sul clima di Tokyo: “Sembra di fare un bagno turco” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Giornata di allenamenti per l’Italia di Ciclismo, che sta provando il percorso delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Sul tracciato del Fuji andrà in scena la prova in linea dei Giochi, in programma sabato 24 luglio. Si tratta di un circuito estremamente impegnativo, con 5000 metri di dislivello che metteranno a durissima prova tutti gli atleti. La nostra Nazionale spera di essere protagonista con un quintetto di spessore, sulla carta in grado di esprimersi a ottimi livelli. Il CT Davide Cassani si affiderà a Gianni Moscon, Alberto Bettiol, Giulio Ciccone, Damiano Caruso e Vincenzo Nibali. Proprio lo Squalo ha rilasciato una breve ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 luglio 2021) Giornata di allenamenti per l’Italia di, che sta provando il percorso delle Olimpiadi di2021. Sul tracciato del Fuji andrà in scena la prova in linea dei Giochi, in programma sabato 24 luglio. Si tratta di un circuito estremamente impegnativo, con 5000 metri di dislivello che metteranno a durissima prova tutti gli atleti. La nostra Nazionale spera di essere protagonista con un quintetto di spessore, sulla carta in grado di esprimersi a ottimi livelli. Il CT Davide Cassani si affiderà a Gianni Moscon, Alberto Bettiol, Giulio Ciccone, Damiano Caruso e. Proprio lo Squalo ha rilasciato una breve ...

