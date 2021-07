Nintendo nega margini di guadagno più alti con Switch OLED e l’arrivo di altri modelliHDblog it

Advertising

infoitscienza : Nintendo nega margini di guadagno più alti con Switch OLED e l’arrivo di altri - HDblog : Nintendo nega margini di guadagno più alti con Switch OLED e l'arrivo di altri modelli - Brutosaaur : RT @Multiplayerit: Nintendo Switch OLED: la compagnia nega margini di profitto aumentati e altri modelli - GamingTalker : Nintendo nega i rumor sul margine di profitto di Nintendo Switch OLED, nessun piano per un modello 'al momento'… - Asgard_Hydra : Nuova Switch OLED: margini di profitto elevati e altri modelli in arrivo? Nintendo nega -

Ultime Notizie dalla rete : Nintendo nega

Switch (Modello OLED), Bianco/Nero Amazon 349 Vedi offertaSwitch (Modello OLED), Blu Neon/Rosso Neon Amazon 349 Vedi offerta Il Samsung più equilibrato? Samsung Galaxy A52 5G , ...ha negato queste affermazioni. Nei tweet pubblicati di recente, l'azienda giapponese ha definito errate queste affermazioni al fine di "assicurare una corretta comprensione tra i loro ...Nintendo risponde a Bloomberg, che la settimana scorsa aveva sostenuto in un articolo firmato da Takashi Mochizuki che la produzione di Switch OLED costasse al colosso di Kyoto solo 10 dollari in più ...In seguito a dei recenti report, che indicavano il possibile guadagno maggiorato di Nintendo per Nintendo Switch OLED, l'azienda ha risposto ufficialmente.