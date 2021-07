Necessità del Green Pass tra “no vax” | “ni vax” e “a vax”

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 20 luglio 2021) Non solo i “no vax”. Tra le difficoltà a vaccinare il maggior numero di persone e raggiungere l’auspicata immunità di comunità, alias immunità di gregge, dobbiamo annoverare anche nuove tipologie: i “ni vax” e gli “a vax”. Per “ni vax” si intendono gli esitanti, cioè coloro che in linea di principio non sono ostili ai vaccini e, tuttavia, rappresentano incertezze e dubbi. In larga parte conseguenze di una comunicazione non sempre chiara e univoca che ha interessato alcuni vaccini in particolare. Prevalentemente non sono negazionisti ma hanno paura di vaccinarsi preferendo rimanere in una sorta di comfort zone in realtà altamente rischiosa. Poi ci sono gli “a vax”, vale a dire le persone ...