Jeff Bezos nello spazio: il fondatore di Amazon primo a superare il confine tra Terra e cosmo (Di martedì 20 luglio 2021) Jeff Bezos è tornato dallo spazio. Il miliardario fondatore di Amazon è decollato dal deserto del Texas a bordo del veicolo New Shepard nel pomeriggio per poi atTerrare di nuovo dopo circa un quarto d’ora. La missione (compiuta) era effettuare il primo volo suborbitale, superando la linea di confine tra l’atmosfera terrestre e lo spazio. Obiettivo dichiarato di Bezos è diventare un pioniere del turismo spaziale con la sua compagnia Blue Origin, A bordo della capsula Bezos non era solo: con lui i membri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021)è tornato dallo. Il miliardariodiè decollato dal deserto del Texas a bordo del veicolo New Shepard nel pomeriggio per poi atre di nuovo dopo circa un quarto d’ora. La missione (compiuta) era effettuare ilvolo suborbitale, superando la linea ditra l’atmosfera terrestre e lo. Obiettivo dichiarato diè diventare un pioniere del turismo spaziale con la sua compagnia Blue Origin, A bordo della capsulanon era solo: con lui i membri ...

MediasetTgcom24 : Partito il volo della Blue Origin, Jeff Bezos è andato nello spazio #blueorigin - RaiNews : Il decollo è previsto per le ore 15:00 (ora italiana) con a bordo 4 persone #Bezos #BlueOrigin - Link4Universe : Ha 82 anni ed andrà oggi nello spazio come invitata di Jeff Bezos per il primo storico volo della New Shepard! Ha c… - beasenzadante : RT @beasenzadante: “Ho bisogno di spazio, letteralmente” Jeff Bezos: say no more #BlueOrigin - Giornaleditalia : Blue Origin: inizia l'avventura nello spazio di Jeff Bezos. IL VIDEO -