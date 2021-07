G20 Napoli, in esclusiva “Guerrilla planting”: “Sarà l’inno delle proteste: la canzone di chi lotta per il pianeta” (Di martedì 20 luglio 2021) La rete “Bees Against G20”, insieme a Stop Biocidio, FridaysForFuture Napoli oggi dà il via al controvertice con iniziative e mobilitazioni che culmineranno nell’Ecoparade del 22 luglio alle 16 a piazza Dante. La cantautrice Fabiana Martone: “Ora azioni concrete, basta fingere… Read More Repubblica.it > Cronaca L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di martedì 20 luglio 2021) La rete “Bees Against G20”, insieme a Stop Biocidio, FridaysForFutureoggi dà il via al controvertice con iniziative e mobilitazioni che culmineranno nell’Ecoparade del 22 luglio alle 16 a piazza Dante. La cantautrice Fabiana Martone: “Ora azioni concrete, basta fingere… Read More Repubblica.it > Cronaca L'articolo proviene da HelpMeTech.

