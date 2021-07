Cina, presentate le linee guida per avere fino a tre figli (Di martedì 20 luglio 2021) Detrazioni fiscali per le spese sui bambini sotto i tre anni, nuove politiche per finanziare l'assistenza materna, il congedo parentale e il supporto ai trattamenti di fertilità: la Cina risponde al ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 luglio 2021) Detrazioni fiscali per le spese sui bambini sotto i tre anni, nuove politiche per finanziare l'assistenza materna, il congedo parentale e il supporto ai trattamenti di fertilità: larisponde al ...

