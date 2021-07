The Legend of Zelda: Skyward Sword HD: come Nintendo ha adattato i controlli – Speciale – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 19 luglio 2021) I motion control del gioco avevano creato molti dubbi su possibili porting: vediamo come Nintendo ha adatto i controlli in The Legend of Zelda: Skyward Sword HD.. Quando uscì nel 2011 su Nintendo Wii, c’era la sensazione – e per qualcuno la speranza – che The Legend of Zelda: Skyward Sword potesse originare un prima e un dopo. Del resto metteva in pratica ciò che ognuno, vedendo per la prima volta il Wii Remote (più comunemente chiamato Wiimote), si era ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 19 luglio 2021) I motion control del gioco avevano creato molti dubbi su possibili porting: vediamoha adatto iin TheofHD.. Quando uscì nel 2011 suWii, c’era la sensazione – e per qualcuno la speranza – che Theofpotesse originare un prima e un dopo. Del resto metteva in pratica ciò che ognuno, vedendo per la prima volta il Wii Remote (più comunemente chiamato Wiimote), si era ...

Advertising

SarettaMandis86 : @Howard_The_ Quelli no. Seguo 'The Flash', ho seguito'Arrow', 'Batgirl', 'Supergirl' e 'DC legend's of tommorow' Mi… - fantasy_magazin : #Sio #Dado e #apandapiace festeggiano i 35 anni di #Zelda #TheLegendOfZelda in #SkywardSword che sbarca su… - amoodywriter : RT @Crocix404: The man, the myth, the legend auguri a uno degli attori più sottovalutati di sempre?? #BenedictCumberbatch #HappyBirthdayBene… - analphabeta : RT @analphabeta: ???? Ho terminato l'opera interamente in seta per @Museo_Setificio dedicata alla 'Leggenda della Grigna' ???? I finished the w… - ynylvevr : @NintendoES The legend pf Zelda ocarina of time y es mi fav JAJSJSJ -