Covid Piemonte | oggi 28 contagi | bollettino 19 luglio

Nessun decesso di persona positiva al test del- 19 è stato comunicato dall'Unità di Crisi della Regione. Il totale rimane quindi 11.699 deceduti risultati positivi al virus, così ...I DECESSI RESTANO 11.699 Nessun decesso di persona positiva al test del- 19 è stato comunicato dall'Unità di Crisi della Regione. Il totale rimane quindi 11.699 deceduti risultati ...Sono 28 i nuovi contagi da coronavirus oggi 19 luglio in Piemonte, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Nessun nuovo decesso. Nel dettaglio, l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 28 ...Tornano a salire i ricoveri da Covid in Piemonte. Stabili quelli in intensiva, sempre tre come nel fine settimana, negli altri reparti l'Unità di crisi regionale registra un incremento di otto pazient ...