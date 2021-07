Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser | gli zii incontrano Luna Marì

(Di lunedì 19 luglio 2021)nelle ultime ore stanno vivendo momenti di grande felicità . Dopo aver festeggiato il compleanno di lui, la coppia si è messa in macchina direzione Veneto per andare a conoscere la nuova arrivata di casa, seconda figlia di Belén, avuta con il compagno Antonino Spinalbese.si è dichiarata una zia orgogliosa e profondamente emozionata nel tenere in braccio per la prima volta la nipotina. Che sia arrivato il momento di mettere su famiglia anche per lei? ...

LE FOTO e Ignazio Moser versione zii: il primo incontro con Luna Marì Dopo aver festeggiato il compleanno dello sportivo, la coppia si è messa in macchina direzione Veneto per ... Periodo d'oro per la famiglia, dopo la nascita di Luna Marì nella notte che ha visto l'Italia diventare campione d'Europa , zia - bis torna a farci sognare con l'accessorio moda (indiscusso) dell'Estate 2021: la borsa all'uncinetto . L'arrivo dell' estate, come ogni anno, porta con sé l'idea di ... Cecilia Rodriguez ha postato sui social alcune tenere immagini del suo primo incontro con la nipote Luna Marì, per cui ha scritto una commovente dedica.