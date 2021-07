Gdynia: Di Sarra conquista il main draw (Di domenica 18 luglio 2021) Bella impresa di Federica Di Sarra che ha centrato la qualificazione al tabellone principale del "BNP Paribas Polland Open", nuovo torneo WTA 250 dotato di un montepremi di 235.238 dollari in corso ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 18 luglio 2021) Bella impresa di Federica Diche ha centrato la qualificazione al tabellone principale del "BNP Paribas Polland Open", nuovo torneo WTA 250 dotato di un montepremi di 235.238 dollari in corso ...

Ultime Notizie dalla rete : Gdynia Sarra Gdynia: Di Sarra conquista il main draw ...domenica 25 luglio - LIVE alle 17.00 (finale) RISULTATI "BNP Paribas Polland Open" WTA 250 Gdynia, Polonia 19 - 25 luglio, 2021 $235.238 - terra SINGOLARE Primo turno (q) Federica Di Sarra (ITA) c. ??...

Wta Gdynia 2021: programma, date, orari e copertura tv ...tennista azzurra al via è Federica Di Sarra, brava a superare le qualificazioni. SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) offrirà la fruizione televisiva del torneo di Gdynia; live ...

