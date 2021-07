Pocket Casts è di Automattic | WordPress e podcast | Punto Informatico

Advertising

Proprio nei giorni che anticipano il debutto di WordPress 5.8 , Automattic (che controlla anche Tumblr e Day One ) annuncia un'ennesima acquisizione : questa volta si tratta di, celebre applicazione dedicata ai podcast . Non è stata resa nota l'entità dell'investimento economico necessario per concludere la trattativa con una stretta di mano. Automattic ...Automattic, la società che possiede Wordpress e Tumblr, ha comprato, una nota e diffusa app di ricerca e riproduzione di podcast. I dettagli economici dell'accordo non sono noti: l'app era stata comprata nel 2018 da un collettivo di radio pubbliche ...Dopo Tumblr e Day One, anche Pocket Casts finisce nelle mani di Automattic: prevista una profonda integrazione tra WordPress e i podcast.Intel starebbe trattando l’acquisto di GlobalFoundries per circa 30 miliardi di dollari. Gli investimenti di 20 miliardi di dollari per la costruzione di una fabbrica in Arizona e di altri 20 miliardi ...